الأربعاء 29 رجب 1443 ﻫ - 2 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصلحة الليطاني: لحل فوري لمشكلة الصرف الصحي في بر الياس

منذ 3 ساعات
الليطاني

الليطاني

A A A
طباعة المقال

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتبا إلى كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزراء الداخلية والبلديات بسام مولوي والبيئة ناصر ياسين والصحة فراس الأبيض، وذلك عطفا على سلسلة الكتب السابقة عن مشكلة فيضان مياه الصرف الصحي في بلدة بر الياس بين الوحدات السكنية وعلى الطرق، وصولا إلى نهر الغزيل الذي يعتبر واحدا من أهم روافد نهر الليطاني.

وكانت المصلحة قد اخذت عينات من صنابير مياه الشفة في 4 منازل في بلدة بر الياس البقاعية، لتحليلها ومعرفة ما إذا كانت صالحة فعلا للشرب والاستخدام ، أو أنها ملوثة نتيجة المشكلة المذكورة أعلاه، حيث أظهرت نتائج التحاليل تلوث مياه الشفة بالجراثيم (القولونيات الاجمالية والقولونيات المتحملة للحرارة التي سجلت تركيزات وصلت إلى مئات المستعمرات في كل 100 مل من المياه)، علما أن هذه الجراثيم ممنوع منعا باتا وجودها في مياه الشفة.

وطالبت المصلحة بـ”ضرورة إيجاد حل فوري لمشكلة الصرف الصحي في بلدة برالياس، لتدارك الكارثة الصحية والبيئية التي تلم بسكان حي سرسق في البلدة ولتقليل الخسائر قدر الإمكان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
    كركي: إنجاز مشروع مرسوم لزيادة التعويضات العائلية للاجراء المضمونين
    جوني منير: السعودية طرحت اسم بهاء الحريري عام 2017
    ميشال عون
    عون عاتب: تصاريحكم مؤذية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الخطوط الجوية الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بعد انتهاك الحظر.. طرد طائرتين روسيتين من مجال كندا الجوي
    مروحية عسكرية روسية (أرشيفية)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بالفيديو.. لحظة إسقاط عدد من المروحيات الروسية فوق نهر دنيبرو قرب كييف
    خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    عائلة جندي روسي أسير في أوكرانيا تصدم الرأي العام بتعليقها!