مطاحن عدّة توقّفت عن الانتاج.. إليكم التفاصيل

حذّر عضو نقابة أفران الجنوب علي قميحة من “تأخّر مصرف لبنان في فتح اعتمادات لشراء مادة القمح”.

وقال إنّ مطاحن عدّة توقّفت عن الانتاج، ما أدّى إلى نقص حاد في مادة الطحين المخصص لصناعة الخبز، وأصبحنا على أبواب أزمة رغيف إذا لم يستدرك المسؤولون الأمر سريعاً”، مشيراً إلى أنّ “هناك خمس بواخر تتنظر تسديد مستحقاتها لإفراغ حمولاتها في مرفأ بيروت، وعلى ضوء ذلك تحدد استمرارية الأزمة أو إنهاؤها”.

بدوره، أشار وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال إلى أنّه “رغم كميات الطحين القليلة التي نحصل عليها من المطاحن، أُبلغنا ليلاً أنّ المطاحن مقفلة اليوم، ولن نتسلم أيّ كميات والسبب توقف مصرف لبنان عن دفع اعتمادات القمح، ما خلق حالاً من البلبلة والفوضى في السوق، وخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة، وبالتالي يجب على مصرف لبنان فتح اعتمادات لستة أشهر إضافية لتأمين احتياط قد تسببه الأزمة الأوكرانية- الروسية”، متمنياً “وضع حل سريع وعاجل لهذه الاعتمادات”.