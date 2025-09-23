الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مطالبة نيابية بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة

منذ ساعة واحدة
مبنى مجلس النواب

مبنى مجلس النواب

A A A
طباعة المقال

عقد النواب جورج عقيص ، ميشال الدويهي،  فيصل الصايغ، احمد الخير، اديب عبد المسيح ،إبراهيم منيمة، مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب،  دعوا خلاله إلى ادراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة “.

وتحدث النائب ميشال الدويهي باسمهم وقال : “تداعى النواب التسعة الذين وقعوا  اقتراح قانون معجل مكرر بتاريخ 9/5/2025 بما يخص اقتراع المغتربين غير المقيمين ل128نائبا فقط ، والذين يمثلون 61نائبا  وقعوا  عريضة طالبوا فيها رئيس المجلس النيابي بوضع هذا الاقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة”.

ولفت إلى أنّ جلسة لهيئة مكتب المجلس ستُعقد غدًا، وقال: “نحن، النواب التسعة، نطالب رئيس المجلس وهيئة المكتب بإدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة. فهذا الموضوع سياسي، قانوني ودستوري، ونحن، بما نمثّله سياسيًا، لن نتراجع عنه، لأنه يمسّ مبدأ العدالة والمساواة بين اللبنانيين، ويطال حق المغتربين اللبنانيين بالمشاركة في تقرير مصيرهم. المهل تضيق، وبالتالي على المجلس النيابي أن يحسم هذا الموضوع في أقرب وقت. ومن هنا، نُجدّد مطالبتنا بإحالته إلى الهيئة العامة للتصويت، لكي يتبيّن من مع حق المغتربين في التصويت، ومن ضده، ومن معه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس
    لاوندس عرض الاوضاع مع رئيس منظمة مراقبة الهدنة في الأمم المتحدة
    الصين ولبنان
    الصين تستأنف خدمات التأشيرة في لبنان بعد متابعة حثيثة من وزارة الخارجية
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري: السعودية شكلت دومًا سندًا للبنان وشعبه في أصعب الظروف

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
    كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
    مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
    تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
    السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
    مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!