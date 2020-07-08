مطرانية طرابلس والكورة للروم الأرثوذكس: افرام ليس مصاباً بكورونا وسيلتزم الحجر

أكدت مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس في بيان:

“بشكر دائم لله، بأن صاحب السيادة المطران افرام، راعي الأبرشية، غير مصاب بوباء كورونا، بعد أن أجريت له الفحوص المخبرية الدقيقة والسريعة، في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، وقد جاءت النتيجة سلبية والحمدلله. وقد كان صاحب السيادة اختلط مع أحد الكهنة(من خارج الأبرشية) بعد ظهر الأحد، ليتبين اليوم أن هذا الكاهن مصاب بالوباء”.

أضافت: “إن دار المطرانية إذ ترفع الدعاء للرب يسوع، طبيب النفوس والأجساد، لشفاء الكاهن المصاب وكل المرضى المصابين بهذه الجائحة، تؤكد أن صاحب السيادة سيلتزم الحجر المطلوب، بحسب التوصيات الطبية المطلوبة، وسيخضع لإعادة الفحص المخبري بعد خمسة أيام للتأكد تماما من النتيجة.حفظ الله صاحب السيادة وحفظ الجميع ورفع الوباء، آمين.