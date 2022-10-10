مطر: أنا جاهز لكل خطوة تحمل رسالة أمل إلى اللبنانيين

استقبل النائب إيهاب مطر، في مكتبه في البحصاص- طرابلس، الطبيب ورائد الأعمال الفرنسي – اللبناني عدنان البكري، وذلك بعد فوزه بالجائزة الأولى في مسابقة نظمتها مجلة “بونجور إيديه” في باريس للابتكارات الجديدة، بحضور معن البكري والد الطبيب.

وأبدى مطر إعجابه بإنجاز البكري، “خصوصا أن اختصاصه العلمي قريب من اختصاص الأخير لاسيما من جهة البحث العلمي المرتبط بمجال الطب”، لافتًا إلى معرفته بالكثير من المعلومات والمعطيات المرتبطة باختصاص بكري العلمي، “فأنا متخصص بعلم التشريح البشري، وقد كنت نشرت بحثا علميا بهذا المجال”.

واذ أكد ان فوز البكري بالجائزة العلمية هو أكبر انتصار لطرابلس ولبنان، لاحظ ان البكري يستثمر بكل نجاحاته خدمة لكل لبنان، قائلا: “أحب تهنئة طرابلس بك وبعلمك الذي وضعته في متناول أهل طرابلس الحبيبة، حيث استشعرت منك حب الانتماء والمساهمة في العمل من أجل المدينة”.

وتابع مطر: “سنعمل سويا، وأنا جاهز لكل خطوة تحمل رسالة أمل إلى اللبنانيين عموما والطرابلسيين خصوصا”، مشددا على أن “باب مكتبه مفتوح لأي شخص ويده ممدودة للجميع من أجل تطوير مدينتنا الحبيبية ورفع الحرمان عنها”.

بدوره، شكر البكري النائب مطر على استقباله وقدم له كتابه و”هو نتاج أعوام من الجهد والتعب وأحدث ضجة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي”.

وقال: “فخور بوجود شخصيات صريحة وصادقة تعمل لطرابلس مثل مطر، ففي الحقيقة أنا لا أهتم بالسياسة، لكن عندما ارى اشخاصا في المدينة يحبون التغيير كالنائب مطر ويعملون بشكل صريح فهذا امر مختلف، ومن المفترض أن نعمل معهم ونمهد الطريق لذلك، لكن هذا الطريق لا يشبه طرقا أخرى، لذلك أنتظر إلهام الشبان الطرابلسيين الذين يرغبون في التغيير”.

وفي الختام، التقطت صور تذكارية بمناسبة اللقاء.