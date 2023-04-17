مطر: الطبقة السياسيّة تعيش في سبات عميق

شدد النائب إيهاب مطر على “أهمية التواصل السياسي المستمر بين نواب طرابلس لتسيير مصالح الناس وشؤونهم”، وقال: “من منطلق الفكر التغييري الذي أتينا به وما زلنا نتّبعه، أحب أن أكون على تواصل دائم مع أهلي وأبناء منطقتي”.

مطر وخلال مشاركته في مأدبة إفطار رمضانية في قاعة مسجد الرحمة في القبة، أضاف: “إذا أردنا التحدث عن التغيير فهو لا يحصل بعصا سحرية، لذلك علينا تصويب الأمور لنصابها الصحيح، فلا يمكننا وضع السياسيين كلهم ضمن الخانة نفسها وشملهم بالفشل الذي كانت قد تسبب به أناس تعاقبت على الطبقة السياسية وزاريًا ونيابيًا لعقود، ونحن نحترم قرار الناس لكن عليهم الآن مطالبة النواب بحقوقهم”.

ورأى أنّ “الطبقة السياسية تعيش حالًا من السبات العميق سياسيًا، سواء على المستوى الوطني أم الطرابلسي”، مشددًا على “ضرورة تفعيل الدور النيابي طرابلسيًا”.

وتابع: “علينا التعاطي مع جميع النواب خصوصا في طرابلس والذين أدعوهم للعودة إلى الاجتماعات الدورية التي كانت أقيمت بعد الانتخابات لرصد أبرز الهموم التي تشغل الناس والاتفاق على الأمور الإنمائية على الرغم من تنوعنا واختلافاتنا السياسية”.

وختم مطر: “لنكن واقعيين بتوقعاتنا وطموحاتنا سياسيًا، فهنا لا مكان للاستسلام وما نريده هو خدمة الناس، ونطلب من الله أن يقدرنا على القيام بهذه المساعدة، وأن يتحسّن الوضع في طرابلس وكل لبنان، وأتمنى لكم عيد فطر سعيد”.