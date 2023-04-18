مطر: دليل جديد على العجز!

اعتبر النائب إيهاب مطر عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “التمديد للمجالس البلدية والهيئات الاختيارية دليل جديد على عجز مجلس النواب عن إتمام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وفي مقدمها العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية”.

التمديد للمجالس البلدية والهيئات الاختيارية دليل جديد على عجز مجلس النواب عن اتمام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وفي مقدمها العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية.#مجلس_النواب #الانتخابات_البلدية pic.twitter.com/z9CB9KL7Gr — Ihab Matar – إيهاب مطر (@MatarIhab) April 18, 2023

هذا وأقرّ مجلس النواب خلال جلسته التشريعيّة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، اقتراح القانون الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أقصاها سنة واحدة.

كما أقرّ المجلس بند تعديل قانون الشراء العام، المقدم من النواب علي حسن خليل وجهاد الصمد وآلان عون.