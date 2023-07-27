مطر: صفحة سلامة ستُطوى.. وحسابات موجعة ستلاحق اللبنانيين طويلًا

لفت النائب إيهاب مطر عبر حسابه على”تويتر”، إلى أنّ “أيامًا وتغلق صفحة حاكمية رياض سلامة، مخلّفة دفاتر حسابات موجعة ستبقى تلاحق اللبنانيين طويلًا”.

مطر أضاف: “الكلام كثير عن بديل الحاكم، وسط دلع نوابه وطلبهم ضمانات خارج قانون النقد والتسليف ومحاولات تعيين بديل، فيما يغيب تمامًا أي اهتمام بمصير أموال المودعين وكيفية إعادة جزء منها وتخفيف الظلم عنهم”.

مطر أشار إلى أنّ “المطلوب أن نغلق كتاب ضرب المؤسسات نهائيًا، ونبدأ بكتابة عهد جديد تكون فيه الدولة بخدمة المواطن وليس العكس. نبدأ بالسعي لسد الفراغ الأساس بالرئاسة وتتحرك الآليات الدستورية على كل المستويات”.

أيام وتغلق صفحة حاكمية #رياض_سلامة، مخلفة دفاتر حسابات موجعة ستبقى تلاحق اللبنانيين طويلا. الكلام كثير عن بديل الحاكم، وسط دلع نوابه وطلبهم ضمانات خارج قانون النقد والتسليف ومحاولات تعيين بديل، فيما يغيب تماما أي اهتمام بمصير #أموال_المودعين وكيفية إعادة جزء منها وتخفيف الظلم… pic.twitter.com/aNI7eRhllL — Ihab Matar – إيهاب مطر (@MatarIhab) July 27, 2023