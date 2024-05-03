الجمعة 24 شوال 1445 ﻫ - 3 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مطر: فلتان الإعلام خطراً بقدر فلتان السلاح

منذ 4 دقائق
إيهاب مطر

إيهاب مطر

A A A
طباعة المقال

كتب النائب إيهاب مطر في “إكس”: “يشكل اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أقرته الأمم المتحدة قبل 31 عامًا، محطة أساسية لإستقراء واقع الحريات من جهة وواقع الصحافة، وربما الأجدى الآن الحديث عن الإعلام بإطار أوسع، من جهة أخرى، في مسار الحفاظ على الحق في حرية التعبير، وحرية البحث العلمي، والوصول إلى المصادر الرئيسة للمعلومات، فضلًا عن مكافحة المعلومات الخاطئة أو المضللة. ووسط حالات متزايدة من التلوث في الفضاء السيبراني، يشكل فلتان الإعلام خطراً بقدر فلتان السلاح”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    اختلاس مبلغ كبير من بنك موريتانيا المركزي
    اختلاسات مالية في مصرف معروف.. والقضاء اللبناني يتحرك
    مدرسة - تعبيرية
    متعاقدو الاساسي يحذرون من "خطورة انزلاق التربية إلى زواريب ٦و٦ مكرر"
    جورج عدوان
    عدوان: هذه الحزمة لن تغير موقفنا بضرورة العودة الفورية للسوريين

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    رجعت الشتوية.. منخفض جوي قادم من تركيا إلى لبنان
    تيك توك
    قضيّة كبيرة وخطيرة.. تفاصيل عصابة الـ"تيك توك" في لبنان!
    حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو
    الوضع خطير في النيجر.. قوات روسية تدخل قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية