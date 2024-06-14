مطر: ما يحصل اليوم بين حزب الله وإسرائيل استعراض للقوى

رأى النائب إيهاب مطر أن “ما يحصل اليوم بين حزب الله وإسرائيل استعراض للقوى فكل طرف يحاول استعراض ما لديه من إمكانات عسكرية،” متوقعًا أن تبقى الأمور على ما هي عليه.

وفي حديث لـLBCI، إعتبر أن “إسرائيل لم تتمكن من إلغاء فكرة وجود حماس في الداخل الفلسطيني، والحل يجب أن يحصل بنوع من الشراكة في السلطة الفلسطينية.”

وفي السياق نفسه، أشار مطر إلى أن “الإسرائيلي يرفض أن يكون الجنوب تحت سيطرة حزب الله بالكامل والطرفان سيقبلان بشروط معينة وهوكشتاين سيكون عراب هذا الإتفاق.”

وقال: “أنا كنائب وكمواطن لبناني مع إعطاء الحق للفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم على أرضهم لكن ضمن فلسطين، ونحن كشعب لبناني نتعاطف معهم سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا لكن ليس من واجبنا ولسنا مضطرين إلى الدخول في معركة طالما الأرض ليست أرضنا.”

ولفت الى أن “لا قرار اليوم بالتصعيد،” متمنيًا أن “يتمتع القيمون على هذا الملف بالحكمة وأن يكون هناك تخفيف من حدة هذه المعركة وتبديدًا للمخاوف حتى الوصول إلى وقف لإطلاق النار ولا تتوسع الحرب، فلبنان الرسمي لا يحتمل ولا المواطنون اللبنانيون المقيمون ولا إقتصادنا المهترئ أساسًا ولا حتى اللبنانيون المغتربون.”

وفي الحديث عن الرئاسة، رأى أن “لا أحد في لبنان يريد رئيسًا للجمهورية في المرحلة الحالية، ولو كانوا يرغبون بالإنتخاب لكان قصر بعبدا مفتوحًا منذ أكثر من سنة.”

وأشار مطر إلى أن “فرنجية لا يُطلب منه الإنسحاب من السباق الرئاسي،” مؤكدًا أنه “ضد مبدأ الإيعاز.”