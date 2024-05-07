الثلاثاء 28 شوال 1445 ﻫ - 7 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مطر: ندعو ليكون 7 أيار محطة يقف عندها كل اللبنانيين

منذ 3 ساعات
إيهاب مطر

إيهاب مطر

A A A
طباعة المقال

المركزية – كتب النائب ايهاب مطر عبر حسابه على منصة “اكس”:

“٧ أيار ٢٠٠٨ كان يوماً مشؤوماً، تعرضت فيه بيروت للاجتياح من فريق لبناني وجه سلاحه ضد بقية اللبنانيين في الداخل. بعد 15 عاماً، نستحضر الذكرى لنترحم على الأبرياء الذين سقطوا ضحايا السلاح غير الشرعي، ضحايا الدويلة، ولندعو ليكون 7 أيار محطة يقف عندها كل اللبنانيين، مطالبين بحصر السلاح بيد الدولة التي نطمح لقيامها بمؤسسات قادرة على تأمين الأمان والأمن والسلام لكل المواطنين على إمتداد مساحة الوطن”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ملحم خلف
    خلف بعد زيارته للجنوب: تبدأ معالجة الأزمات ضمن خطة حكومية عاجلة
    وفد من نواب "لبنان القوي" التقى سفيرة الإتحاد الأوروبي.. وهذا ما تم بحثه
    "الإعلام المرئي والمسموع": لرفع الصوت أكثر لوقف حرب الإبادة الاسرائيلية بأشكالها كافة

    الأكثر قراءة

    عناصر من قوى الأمن
    تطور هام بفضيحة التيك توك.. تعميم صورة مشتبه به رئيسي في الشبكة الإجرامية
    مجموعة من عناصر حزب الله في سوريا
    بُترت قدماه.. محاولة اغتيال لقيادي بحزب الله في الحسكة شمال شرقي سوريا
    الخسائر تتجاوز الــ600 ألف دولار.. وسيم ضاهر: عدوان إرهابي بامتياز