مطر: ندعو ليكون 7 أيار محطة يقف عندها كل اللبنانيين

المركزية – كتب النائب ايهاب مطر عبر حسابه على منصة “اكس”:

“٧ أيار ٢٠٠٨ كان يوماً مشؤوماً، تعرضت فيه بيروت للاجتياح من فريق لبناني وجه سلاحه ضد بقية اللبنانيين في الداخل. بعد 15 عاماً، نستحضر الذكرى لنترحم على الأبرياء الذين سقطوا ضحايا السلاح غير الشرعي، ضحايا الدويلة، ولندعو ليكون 7 أيار محطة يقف عندها كل اللبنانيين، مطالبين بحصر السلاح بيد الدولة التي نطمح لقيامها بمؤسسات قادرة على تأمين الأمان والأمن والسلام لكل المواطنين على إمتداد مساحة الوطن”.

#٧_أيار ٢٠٠٨ كان يوماً مشؤوماً، تعرضت فيه #بيروت للاجتياح من فريق لبناني وجه سلاحه ضد بقية اللبنانيين في الداخل.

بعد 15 عاماً، نستحضر الذكرى لنترحم على الأبرياء الذين سقطوا ضحايا السلاح غير الشرعي، ضحايا الدويلة، ولندعو ليكون 7 أيار محطة يقف عندها كل اللبنانيين، مطالبين بحصر… — Ihab Matar – إيهاب مطر (@MatarIhab) May 7, 2024