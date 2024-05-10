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مطر يلتقي جيسي بيكر: لا يمكن أن نتوصل إلى أيّ حل من دون الاتفاق مع الصندوق

منذ 38 دقيقة
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كتب النائب إيهاب مطر، عبر منصة “إكس”: “استكمالاً للجولة التي نقوم بها كوفد نيابي إلى نيويورك، التقينا نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر، وتباحثنا حول التصنيف الرمادي للبنان، وعدنا الى أسباب هذا التصنيف لكونه ناتجا من عدم تجاوب الدولة اللبنانية مع مطالب المجتمع الدولي وعدم القيام بالإصلاحات اللازمة. كما تطرقنا إلى “الكاش ايكونومي” و”البلاك ماركت”.

وأضاف: “شددنا على ضرورة إبقاء التواصل قائما للتفاهم مع صندوق النقد الدولي، لأن الحل للبنان سيكون عبره ومن خلاله، ولا يمكن أن نتوصل إلى أيّ حل من دون الاتفاق مع الصندوق”.

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