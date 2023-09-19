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مطلوبان للقضاء في قبضة حاجز ضهر البيدر

منذ 6 دقائق
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 7/9/2023 وعلى المسلك المتّجه من البقاع نحو بيروت، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، شخصين يحمل كل منهما بيان قيد إفرادي مزوّر، وذلك متن سيارة رباعية الدفع نوع “GMC Yukon”  من دون تسجيل وذات زجاج حاجب للرؤية، وضبطت بحوزتهما رخصة عازل للشمس مزوّرة.

بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّهما يُدعيان:

– ع. م. (مواليد عام 1993، لبناني)
– ع. م. (مواليد عام 1985، لبناني)

وهما مطلوبان للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وخائر، ومذكرة توقيف بجرم إطلاق نار.

أودعا مع المضبوطات مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

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