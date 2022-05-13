مطلوبون للقضاء بهذه التهم.. وحاجز ضهر البيدر في المرصاد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 5-5-2022، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، شخصين على متن آلية “فان تويوتا” أنقاض، وذلك للاشتباه فيهما، وهما:

– م. ج. (من مواليد عام 1992، لبناني)

– وشقيقه: م. ج. (من مواليد عام 2002)

ومن خلال المتابعة، تبين أنهما مطلوبان للقضاء، بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم محاولة قتل وتهجم وإطلاق نار.

كذلك، أوقفت عناصر الحاجز المذكور، بتاريخ 13-5-2022، المواطن: ح. د (من مواليد عام 1997/لبناني) مستخدما هوية شقيقه: ح. د. (من مواليد عام 1994)، وضبطت في داخل ملابسه كمية من حشيشة الكيف، وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف ومذكرة إلقاء قبض بجرم تجارة مخدرات.

سلموا جميعا، مع المضبوطات، إلى مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة القضاء المختص”.