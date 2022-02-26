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مطلوبون للقضاء في قبضة الأمن بهذه التهم

26 - فبراير - 2022
قوى الامن الداخلي

قوى الامن الداخلي

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم وبخاصةٍ جرائم السّرقة، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي من توقيف ثلاثة مطلوبين في مدينة زحلة، وهم:

– ب. أ. (من مواليد عام ٢٠٠٢، سوري الجنسية)، بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم التحريض على السرقة وشراء مسروق.

– ر. ر. (من مواليد عام ١٩٩٥، سوري الجنسيّة)، مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة.

-م. ج. (من مواليد عام ١٩٩٠، سوري الجنسية) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة وخلاصة حكم بجرم حيازة سكين.

أودعوا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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