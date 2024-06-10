مطلوب بجرم السرقة في النبطية.. بقبضة الأمن

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

“بنتيجة المتابعة الميدانية التي نفّذتها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء في بلدة تول – النبطية، وهو المدعو م. خ. (مواليد عام ١٩٦٩، لبناني)، بحقّه خلاصة حكم بجرم سرقة، تقضي بحبسه ثماني سنوات مع الأشغال الشّاقة.

بتاريخ 20-5-2024، ومن خلال الرصد والمراقبة الدقيقة، تمكّنت دوريّة من الشّعبة من توقيفه، بكمينٍ محكمٍ في البلدة المذكورة.

أودع المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.