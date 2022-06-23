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مطلوب بـ 10 ملاحقات قضائية في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب

منذ 55 دقيقة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة من غرف مولدات كهربائية داخل بساتين ضمن بلدة قانا وجوارها.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، توصّلت الى تحديد هوية مشتبه به، ويدعى:

– ي. ع. (مواليد عام 1992، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وإطلاق نار، ومطلوب بموجب /10/ ملاحقات قضائية بجرائم سرقة وإطلاق نار.

على الأثر، داهمت دوريّة من المفرزة منزله الكائن في بلدة صدّيقين، وتمكنت من توقيفه، بعد محاولته الفرار شاهراً مسدسا حربيا بوجههم، فتم ضبطه مع ممشط و/12/ طلقة صالحة للاستعمال.

أودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إِشارة القضاء المختصّ.

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