الثلاثاء 8 ذو القعدة 1443 ﻫ - 7 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مطلوب للقضاء وشقيقه في قبضة “مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة”

28 - فبراير - 2022
القاء القبض -تعبيرية

القاء القبض -تعبيرية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكرات العدلية بحقهم، وبعد عمليات رصد وتعقب، تمكنت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية، في بلدة حوش الحريمة البقاع، من توقيف كل من:
– م. ق. (من مواليد عام 1992، لبناني) المطلوب للقضاء بـ/5/ مذكرات عدلية بجرائم سرقة، ومخدرات، وتعاطي مخدرات.
– وشقيقه ح. ق. (من مواليد عام 1998، لبناني)
وأثناء عملية التوقيف، تجمع عدد من أقربائهم وقاموا برمي الحجارة على عناصر الدورية والآليات العسكرية، ما أدى إلى تحطم زجاج آليتَين.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
    بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع “على الواطي”