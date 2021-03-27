مظاهرة أمام قصر بعبدا: تنحي واعتذار واستقالة

نظم محتجون مظاهرة حاشدة السبت، باتجاه قصر بعبدا وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية ورددوا هتافات تدعو لمكافحة الفساد ولرحيل الرؤساء الثلاثة، من بينها “يلا إرحل يلا فل، الانهيار ما حدا شاف الخبز صار بثلاث آلاف”.

وتلت أحدى الناشطات بياناً باسم المتظاهرين طالبت فيه باستقالة ميشال عون، ونبيه بري، واعتذار سعد الحريري عن التكليف مشيرة إلى أن هذا الأمر يضع الأسس السليمة لتشكيل سلطة جديدة.

ورأى البيان أن طريقة تشكيل الحكومة القائمة على المحاصصة، والتي ما زالت مستمرة رغم الانهيار زائلة حتماً.

وأعلنوا عن نيتهم التحرك والتظاهر أمام منزل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، نهار الأربعاء المقبل.