معاريف تتحدث عن "ضربة إسرائيلية شديدة" لحزب الله!

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن استعداد الجيش الإسرائيلي لتوجيه “ضربة شديدة” لحزب الله ردا على تصعيد الأخير هجماته اليوم الأحد.

فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماع مرتقب للكابنيت الإسرائيلي لبحث تطورات الأحداث الشمالية مع لبنان.

وكانت “كتائب القسام” في لبنان قد أعلنت مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا ومستوطنتي “شلومي” و”نهاريا” بشمال إسرائيل، برشقات صاروخية مركزة عدة.

في المقابل، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 15 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي، وأنه اعترض 4 منها.

وأعلن عن قيام طائراته المقاتلة بقصف عددا من الأهداف لحزب الله، ردا على إطلاقه صواريخ موجهه على أهداف إسرائيلية.

من جهته أكد حزب الله أنه استهدف تجمعا للعدو الإسرائيلي بمثلث الطيحات وبركة ريشا ورويسة العاصي، كما قصف ثكنة زرعيت وحقق إصابات مؤكدة.

وكانت مدفعية الجيش الإسرائيلي قد قصف بالقذائف الحارقة محيط بلدة يارون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.