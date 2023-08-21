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في بعلبك.. معامل أجبان وألبان غير مطابقة للمواصفات

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2023 2:39 مساءً
معامل ألبان وأجبان

معامل ألبان وأجبان

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تابع رئيس قسم الصحة في قضاء بعلبك الهرمل الدكتور علي صبحي هزيمة حملة الكشف والتدقيق وأخذ عينات لإجراء الفحوص الجرثومية، من معامل الأجبان والألبان في قضاء بعلبك، التي بدأت قبل حوالي الشهرين، وشملت 19 معملاً.

وبينت النتائج أن هناك أصنافا في 13 معملاً غير مطابقة للمواصفات، تحتوي على القولونيات الإجمالية، إيشيريشا كولي، خمائر، وفطريات.

ورفع الدكتور هزيمة تقريره إلى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، الذي أصدر قرارا كلف بموجبه قيادة المنطقة الإقليمية في قوى الأمن الداخلي بتبليغ المعامل أصحاب العلاقة بإيقاف إنتاج جميع الأصناف غير المطابقة للمواصفات بصورة فورية، إلى حين إجراء التصحيح اللازم، وبناء على تقرير يصدر عن

مصلحة الصحة في بعلبك الهرمل، يؤكد بأن المنتجات باتت مطابقة.

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