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“معاناة” الإعلام الأجنبي في لبنان وأزمة الانترنت!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 4:37 مساءً
الإعلام الأجنبي يعاني من أزمة الانترنت

الإعلام الأجنبي يعاني من أزمة الانترنت

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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، مدير مكتب AFP في بيروت جان مارك موجون، في حضور رئيس قاعة المراسلين العرب والاجانب في الوزارة مروان شكري والمستشارة للشؤون الفرنكوفونية أليسار نداف. وتم البحث في المواضيع الاعلامية، وخصوصا أمور الاعلاميين الاجانب.

وأبدى الوزير المكاري استعداده لمساعدة مكاتب الاعلام والوكالات الاجنبية الموجودة في لبنان وتسهيل أمورهم.

كما تم البحث في امكانية تدريب الاعلاميين في “الوكالة الوطنية للاعلام”، حيث اقترح الوزير المكاري اجراء دورات تدريبية تتعلق بتحديث معلومات الاعلاميين حول الاخبار الزائفة وسبل مكافحتها اضافة الى موضوع تغطية الانتخابات النيابية

وأشار موجون الى التعاون بين وزارة الاعلام وAFP ، مشددا على “ضرورة محاربة الاخبار الزائفة لاعادة ثقة المواطنين بالاعلام.

وتحدث موجون عن “المشاكل التي يعانيها الاعلام الاجنبي في لبنان، ولا سيما أزمة الانترنت”.

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