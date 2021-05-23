عبدالله: معدات طبية بقيمة 450 ألف دولار من الكويت إلى مستشفى سبلين

غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: “أخيراً وبعد طول معاناة، استمرت ثلاثة أشهر، وصلت إلى مستشفى سبلين الحكومي مكرمة الشيخ فيصل عبد الوهاب المطواع من الكويت الشقيق، وهي معدات طبية بقيمة 450 ألف دولار، بمساعٍ مشكورة من قنصل لبنان في الكويت باسل عويدات. محزن أن الإجراءات في الكويت أخذت 3 أيام، وفي لبنان 3 أشهر. إدارة رشيقة؟”.

وبدأت ورقة الدعم تسقط تدريجياً، وإن بشكل غير مباشر. عمد مصرف لبنان إلى إسقاطها عن كاهله في ظل غياب الحكومة، وتجاهلها التام لما يمكن أن تؤول إليه أوضاع المواطن، مع رفع الدعم عن المستوردات قبل تأمين بدائل تخفّف من حدة السقوط في دوامة الفقر.

لم يُعلن مصرف لبنان وقف تمويله عمليات الاستيراد، وإن كان توقف فعلاً عن تغطيتها. وسُحب بساط الدعم من تحت العديد من المنتجات المستوردة بشكل أو بآخر، وأكثرها خطورة المستلزمات الطبية التي تدخل بشكل مباشر في فاتورة المرضى الإستشفائية.