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معدات مكافحة الحرائق من اليونيفيل إلى مراكز الدفاع المدني في مرجعيون

منذ 39 دقيقة
قوات اليونيفيل

قوات اليونيفيل

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قدمت قوات حفظ السلام الإسبانية التابعة لليونيفيل مجموعة من معدات مكافحة الحرائق إلى أربعة مراكز للدفاع المدني اللبناني في قرى وبلدات مرجعيون.

وهدفت المبادرة إلى الحفاظ على خدمات الطوارئ المدنية اذ يقوم متطوعو الدفاع المدني بتنفيذ خدمات الطوارئ المدنية العامة مثل مكافحة الحرائق وأنشطة البحث والإنقاذ في كل أنحاء البلاد، وهذا التبرع يساعد في تعزيز قدراتهم وفعاليتهم أثناء تنفيذ مهامهم.

وكان رئيس وحدة ال G9 في اليونيفيل الرائد فرانسيسكو غوتيريز كانديلاريو جنبا الى جنب مع المسؤولين اللبنانيين المحليين، في حفل التسليم الذي أقيم في قاعدة ميغيل دي سيرفانتس لليونيفيل في ابل السقي.

حضر الحفل مدير مركز الدفاع المدني في القليعة سعيد نهرا ، جديدة مرجعيون أنيس عبلة، شبعا محمد السعدي، وراشيا الفخار سامر حردان، الى جانب اعضاء في الدفاع المدني.

وأعرب المسؤول الاقليمي للدفاع المدني في محافظة النبطية حسن فقيه عن تقديره لمملكة إسبانيا واليونيفيل على الدعم.

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