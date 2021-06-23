معدة للبيع والتهريب.. ضبط كميات ضخمة من مادتي المازوت والبنزين المدعومة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخـلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 9-6-2021، ونتيجة عمليات المراقبة التي تقوم بها دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لرصد تحرّكات مهرّبي مادّتي البنزين والمازوت وبيعها في السوق السوداء، ضمن محافظة الشمال، أو تهريبها إلى الأراضي السورية، نفّذت دوريات الشّعبة كميناً محكماً في بلدة شدرا، نتج عنه توقيف آلية “فان” بداخلها خزان مازوت سِعته 1000 ليتر، وعلى متنه كلٌّ من اللبنانيَّين:

– خ. و. (مواليد عام 1983)

– ج. ر. (مواليد عام 1979)

وكشفت المديرية العامة في بيان، أنه بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة تهريب المازوت المدعوم وبيعه في السوق السوداء توخيًّا للرّبح، والاستحصال عليه من أحد المستودعات في عيدمون.

وعلى أثر ذلك، قامت دوريات الشّعبة بمداهمة المستودعات المذكورة وضبطت بداخلها 7 خزّانات كبيرة الحجم، وصهريجَين يحتويان على 106,140 ليتر مازوت، و19,025 ليتراً من مادة البنزين، تمّ ضبطها.

وباستماع إفادة مالك المستودع المدعو (ع.ع. مواليد عام 1971، لبناني)، اعترف أنه يقوم بتخزين مادتَي البنزين والمازوت بطريقة غير قانونية ليبيعها لاحقاً في السوق السوداء.

ووفقا للبيان، فقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وتم حجز “الفان”، وضبط كميات المحروقات، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.