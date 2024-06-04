معرض بعنوان "تحية الى فلسطين".. برعاية المرتضى

أقام “منتدى الفن النتشكيلي” معرضه الرابع عشر بعنوان “تحية الى فلسطين”، في فندق صوفر الكبير، برعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى ممثلاً برئيس “جمعية الفنانين للرسم والنحت” ميشال روحانا، بالتعاون مع إتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون ممثلا برئيس بلدية شارون مهنا البنا، في حضور أحمد الحلبي ممثلاً سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور وفاعليات فنية وثقافية.

وجال روحانا يرافقه رئيس بلدية شارون ورئيس منتدى الفن التشكيلي علي ناصر والحلبي في أرجاء المعرض واطلع على مختلف اللوحات والرسومات، وأشاد بـ”أهمية هذه الخطوة”، مؤكداً أن “هذا المعرض بما يحمله يجسد وجها من أوجه المقاومة الفنية”.

وقد شارك في المعرض عدد من الرسامين والفنانين التشكيليين اللبنانيين والفلسطينيين “الذين جسدوا بلوحاتهم ورسوماتهم ما تشهده فلسطين عموماً وغزة خصوصا من حرب إبادة وحشية، بالإضافة الى الإضاءة على ما يشهده جنوب لبنان من عدوان وصمود دعما لغزة وأهلها”، واكدوا “أهمية الفن التشكيلي كأحد مظاهر التعبير عن دعم صمود فلسطين وأهلها في ظل جريمة العصر التي نشهدها”.