معرض رشيد كرامي الدولي على طريق النهضة.. مشاريع اقتصادية وإنمائية جديدة

زار وفد من اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي ونقابة أصحاب الصناعات الخشبية والحرفية رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي المدير العام الدكتور هاني الشعراني، بحضور عضو تكتل بلدية طرابلس سالم الحلبي ونقباء من النقابات المختلفة، وذلك لمناقشة خطة دعم نهوض المعرض ومتابعة ملف “منجرة” وعدد من المشاريع الأخرى.

وأكد نقيب اتحاد نقابات العمال شادي السيد أن المجلس الجديد للمعرض بقيادة الشعراني يتمتع بالنشاط والطموح، معبراً عن قناعة النقابات بأن المشاريع التحضيرية تتسم بالتوجه الإنمائي المبتكر. ولفت السيد إلى أن النقابات ستضع إمكانياتها بتصرف المعرض لدعم جميع المشاريع، خصوصاً ملف “منجرة” الذي يسعى الشعراني لإعادة إحيائه بشكل فاعل ومنتج لقطاع المفروشات ومدينة طرابلس والشمال. كما أشار إلى أن مصير فندق المعرض يسير على الطريق الصحيح وفق خطة مالية وإدارية محكمة.

بدوره، شدد نقيب المفروشات عبد الله حرب على أهمية المعرض في تحريك الاقتصاد المحلي بما يصل إلى 60% من الحركة الاقتصادية في طرابلس والشمال، وأكد أن ملف منجرة مهم لتدريب الشباب وتأهيلهم وإعادة الحيوية لقطاع المفروشات بالتعاون مع المعنيين والحس الإنساني.

ومن جانبه، أشار المدير العام الدكتور هاني الشعراني إلى أن المعرض مفتوح أمام النقابات وهيئات العمل المختلفة، وأن الأهداف تنطلق من تعزيز التنمية الاقتصادية في المدينة. وأكد الشعراني أن المعرض سيشهد فعاليات ومهرجانات تهدف إلى تغيير الصورة التقليدية عنه وإبراز دوره الاقتصادي والاجتماعي، مع التعاون الكامل مع جميع الأطراف.