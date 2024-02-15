معرض "صُنع في لبنان" في 9 أيار.. ووزير الصناعة يكشف أهمية الحدث

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن إقامة المعارض الدوريّة المتخصّصة في لبنان ومشاركة الصناعيين اللبنانيين في المعارض الدوليّة والعربية في الخارج، تشكّل الفرصة المناسبة والمثالية للمبادرين والصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين والتجّار للّقاء والتعارف بين بعضهم من خلال ورش العمل الجانبيّة واجتماعات B2B التي تنظّم بناء على الطلب، كما لعرض الصناعي منتجاته التقليديّة والجديدة، وللاطّلاع على سلع منافسيه في الميدان ذاته، والتفتيش عن مورّدين جدد ووكلاء لموادّ أوّلية يحتاج إليها في عمليات التصنيع.

وأكد أن المعارض هي بمثابة سوق ضخم تحت سقف واحد تستضيفه العواصم والمدن، يحرّك الاقتصاد والسياحة ويفتح آفاق التعاون والتبادل والشراكة. وإذ هنّأ الصناعيين الذين يشاركون في المعارض الخارجيّة، أعلن أنّهم مدعوون اليوم لأوسع مشاركة في معرض “صنع في لبنان” الذي بدأت التحضيرات له على أوسع نطاق بين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني، والشركتين المنظّمتين Media Trade برئاسة ناصيف الخوري غانم، و Wedding Mall برئاسة فادي سمعان.

وقال:”نعمل بكلّ جهد ومتابعة من أجل انجاح المعرض الذي نتوقّع أن يكون في مصاف أكبر المعارض الصناعية اللبنانية وبموازاة المعارض العالمية من حيث التنظيم والأهمية. كما نتمنّى مشاركة أصحاب الشأن والاختصاص اللبنانيين الموجودين في بلاد الانتشار، حتى يتفاعلوا مع نظرائهم المقيمين ويثبّتوا شراكات في الأعمال والصناعة والتجارة.”

أضاف:” إنّني أعلّق أهمية كبيرة على هذا الحدث، إن كانت اقتصادية-صناعية أو سياسية. إذ إني أعتبره بمثابة اثبات وجود وتطوّر وحداثة للصناعة الوطنية، وأيضاً يعزّز الصمود اللبناني بوجه الأزمات والتحدّيات.”

وأوضح أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً مع الجهات المعنية الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الجمعة 23/2/2024 في فوروم دو بيروت، للإعلان عن تفاصيل المعرض الذي سيتمّ افتتاحه في التاسع من أيار 2024، مشيراً إلى أن عدداً من الملحقين الاقتصاديين المعتمدين في السفارات الأجنبية والعربية في لبنان قد تمّت دعوتهم أيضاً.

واعتبر الفترة الزمنية بين الإعلان عن المعرض وبين تاريخ افتتاحه، كافية كي يتحمّس الصناعي على المشاركة التي ستعود له بالفائدة على صعد مختلفة، ويساهم في ابراز صورة لبنان المشرقة.