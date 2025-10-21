معركة المتعاقدين مستمرة.. نحو تثبيت شامل للمعلمين في لبنان!

أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (CTLP) استمرار حملتها لتسليم اقتراحي قانون التثبيت والتفرغ للمعنيين، سعياً لإنهاء الظلم الواقع على المعلمين المتعاقدين، لا سيما القدامى منهم.

وفي إطار هذه الحملة، عقد اجتماع ضم عضو لجنة التربية النيابية الدكتور بلال الحشيمي، ورئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين، وأمينة الشؤون الإدارية سوسن مناصفي، حيث تم مناقشة حيثيات القانونين والتحديات المرتبطة بإمكانية التثبيت في الوقت الحالي، إضافة إلى دور مجلس الخدمة المدنية في هذا الإطار.

وأكدت شاهين التمسك برفع الظلم عن جميع المتعاقدين وفق أي صيغة متاحة، بينما شدد حشيمي على دعمه الكامل للمتعاقدين ووعد بتوقيع القانون بمجرد إقراره. كما تم الاتفاق على عقد جلسة إضافية لدراسة كل السبل التي تعزز فرص إقرار قانون ينصف جميع المتعاقدين.

وختم البيان بالتأكيد أن الحملة مستمرة لإيجاد حل دائم لملف التعاقد، وجعله أولوية لكل الأطراف المعنية، مشدداً على أن الهدف ليس فقط تعزيز مكانة المعلم، بل ضمان استقرار المدرسة الرسمية في لبنان.