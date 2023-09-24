معركة قضائية.. خرائط غوغل تتسبب بوفاة شخص!

تواجه شركة غوغل معركة قضائية بعدما رفع أهل رجل تسبب تطبيق خرائط غوغل بمقتله بعد إرشاده إلى للقيادة عبر جسر منهار، حيث اتُهمت غوغل بالتسبب في حالة وفاة بسبب إخفاقها في تحديث خرائطها بدقة.

ووفقًا لصحيفة (هيكوري ديلي ريكورد) Hickory Daily Record، توفي (فيليب باكسون) عن عمر 47 عامًا في عام 2022 بعد اتباع توجيهات خرائط غوغل للقيادة على جسر (سنو كريك) Snow Creek. ويُقال إن الجسر قد انهار منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وقد رفعت (أليسيا باكسون)، أرملة المتوفى، دعوى قضائية في مقاطعة ويك الواقعة بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة، وتتهم الدعوى شركة غوغل وشركتها الأم ألفابيت ورجال الأعمال المحليين الذين يمتلكون الجسر والأراضي المجاورة، بأنهم جميعًا مهملون ومسؤولون عن الوفاة.

وأعلن متحدث باسم (أليسيا باكسون) الدعوى أمام الصحفيين في الموقع، حيث أصبح الجسر محصنًا ويمنع المرور عبره.

وقال المتحدث: «لقد سمعنا مؤشرات على أن التكلفة ربما كانت مشكلة فيما يتعلق بإصلاح الجسر، ولكن كما ترون، كان من الممكن أن تكون هناك إصلاحات بسيطة».

ويُقال إن غوغل قد أُخطرت بانهيار الجسر، ولكن الاتهام هو أن الشركة كانت بعدئذ الإخطار مهملة في عدم تحديث خرائطها.

وتقول باكسون إنها تريد أن ترى عدم تعرض أي شخص آخر للأذى بسبب الجسر.

تجدر الإشارة إلى أن خرائط آبل التي استُهزأ بها عند إطلاقها في عام 2012، وتحسنت مع الوقت، تُظهر انقطاع الجسر بشكل صحيح، في حين لا يزال يُعيَّن على أنه سالك في خرائط غوغل.