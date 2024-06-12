معلمو الأساسي: الإمتحانات استحقاق وطني

عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي اجتماعها بحضور مقرري الفروع مساء أمس الثلاثاء واصدرت البيان الآتي:

إن رابطة معلمي التعليم الأساسي اذ تبارك للشهداء الذين ارتقوا نتيجة الاعتداءات الصهيونية على الجنوب ودفاعاً عن الوطن ، تخص بالتحية الشهداء من المعلمين والطلاب.

كما تتوجه الرابطة بالتحية والتقدير والعرفان بالجميل الى المعلمين بكافة مسمياتهم على إنجاز العام الدراسي غير المسبوق ، حيث تجاوزت عدد أيام التدريس 130 يوماً، وهذا الانجاز ما كان ليكون لولا جهود المعلمين وتضحياتهم وإخلاصهم من أجل المدرسة الرسمية ولولا القيادة الحكيمة لمديري المدارس، معطوفاً على ما قدمته وزارة التربية كبدل إنتاجية بجهد وإصرار من معالي وزير التربية.

وأمام الاستحقاقات القادمة فان الرابطة تسجل النقاط التالية:

١) الامتحانات الرسمية: إن الرابطة تقدر عالياً هذا الاستحقاق الوطني الواجب إنجازه، وهي إذ تدعو المعلمين الى المشاركة في مراقبة هذا الاستحقاق تدعو بالمقابل معالي وزير التربية الى رفع قيمة بدل المراقبة لليوم الواحد الى أربعة أضعاف مما هو عليه حالياً إضافة الى احتساب بدل النقل عن كل يوم بقيمة 450,000.

وترفض الرابطة ربط المراقبة ببدل الإنتاجية تحت أي مسمى .

٢) المدرسة الصيفية: تؤكد الرابطة على مطلبها بأن يكون أجر الساعة مماثلاً لما كان عليه في تعليم الدوام المسائي.

٣) بدل إنتاجية الصيف : تثني الرابطة على قرار معالي وزير التربية بتأمين واستمرار بدل الإنتاجية خلال أشهر الصيف كما كانت عليه خلال العام الدراسي ، وتثمن إصراره على شمول المتعاقدين بالإنتاجية خلال فصل الصيف.

٤) العام الدراسي القادم : تتطلع الرابطة الى عام دراسي ناجح وهادئ في كافة أرجاء الوطن ، عسى أن تتوقف الاعتداءات على الجنوب فتعود مدارسه الى نشاطها.

ومن أجل أن يكون عاماً مشابهاً للعام الحالي من حيث الالتزام بالتدريس وانجاز المقررات فلا بد من اعطاء المعلمين حقوقهم من خلال سلسلة رواتب تنصفهم وتعيد الاعتبار إلى قدرتهم ومعيشتهم ، واذا كان الأمر متعذراً في القريب العاجل فمن خلال مساعدة مالية بحيث لا يقل دخل المعلم عن 1000 دولار في الشهر، واذا كانت بمسمى بدل إنتاجية فيجب أن يتساوى فيها جميع العاملين في التعليم بكل فئاتهم ، جامعي أو ثانوي أو مهني أو أساسي ، وعندما تُقر سلسلة الرواتب فلتُراعى الفئات.

٥) صناديق المدارس : تؤكد الرابطة على ضرورة تغذية صناديق المدارس بما تعهدت به اليونيسف للعام الحالي ، ولكن للأعوام القادمة ومن أجل الاستمرارية ، ورفضاً للإذلال من أي جهة كانت ، تطالب الرابطة برفع مساهمة التسجيل إلى خمسة ملايين والسماح باستيفاء جزء منها من أولياء أمور الطلاب.

٦) تؤكد الرابطة على أحقية عاملي المكننة في دوام واحد لا سيما دوام بعد الظهر بأنهم يستحقون بدل نقل وتطالب المعنيين في وزارة التربية بإصدار القرار اللازم .