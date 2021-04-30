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معلمو الاساسي: العودة الآمنة ترتبط بالحصول على اللقاح

30 - أبريل - 2021
رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان

رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان

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عممت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان استبيانا حول العودة الآمنة الى التعليم المدمج، وطلبت الى جميع العاملين التربويين من، مديرين ومندوبين ومعلمين، بمختلف مسمياتهم، التجاوب وتعبئة فقرات الأستبيان ليبنى على الشيء مقتضاه حسب ما صرح به رئيس الرابطة حسين جواد، الذي أكد أننا “أطلقنا الاستبيان اليوم وهو الطريق الأقصر والوسيلة الأسرع لمعرفة أراء العدد الأكبر من الزملاء المعلمين، وبالتالي لتحديد الموقف النهائي من العودة الى التعليم المدمج”.

وقال: “التقينا معالي وزير التربية وأركان الوزارة مرارا وقد أكدنا في كل مرة أن الحصول على اللقاح سيعبد الطريق للعودة وانتظام العمل في المدرسة، ومن دونه ستكون هناك مشكلة في العودة، لأن الإجراءات الوقائية التي سيتم إعتمادها لا تزيل القلق عند المعلم أو التلميذ”.

وأكد أن “المشكلة في العودة لن تقتصر على الجانب الصحي بل إنها تتفاقم وتتزايد من جراء الواقع الاقتصادي المتردي والأوضاع المعيشية الصعبة التي أرهقت المعلمين وغيرهم”.

وختم بـ “التمني على المعلمين المشاركة في تعبئة نموذج الاستبيان قبل ظهر يوم السبت المقبل، حيث ستتم دعوة الهيئة الإدارية للرابطة الى الاجتماع للإطلاع على النتائج واتخاذ الموقف المناسب”.

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