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معلمو التعليم الأساسي: ما مصير الشهادة الرسمية اذا تاخر اللقاح؟

29 - مارس - 2021
المدارس

المدارس

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اعلن رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد أن الخطوة الهامة التي إنطلقت اليوم في المستشفى اللبناني الكندي، بإطلاق عملية تلقيح الجسم التربوي بدءا بأساتذة شهادة الثانوية العامة ستبقى خطوة ناقصة ما لم تشمل معلمي الشهادة المتوسطة والإداريين في المدارس الرسمية .

وأكد أنه شارك اليوم ضمن العائلة التربوية بحضور المؤتمر الصحفي لوزيري الصحة والتربية ، وأنه كان أول من تلقى لقاح أسترازينيكا، ودعأ المعلمين إلى عدم الأخذ بالشائعات والمعلومات المغلوطة التي تصل حول هذا أو ذاك اللقاح ، بل عليهم المسارعة إلى التسجيل في المنصة المخصصة للتلقيح للحصول على اللقاحات المتوفرة أيا كانت نوعها وترك جودة وأمن اللقاح للجهات المختصة في وزارة الصحة .

وأشار إلى أن الهدف من تأمين اللقاحات للمعلمين تأتي في سياق التحضير للعودة المدمجة إلى المدارس ، متسائلا: إذا لم يكن معلمي المدارس الرسمية وتحديدا معلمي الشهادة المتوسطة والإداريين قد حصلوا على اللقاحات اللازمة إسوة بغيرهم فكيف سيتم دعوتهم إلى الحضور وإلى التعليم المدمج ؟.

متسائلا عن مصير الشهادة المتوسطة إذا حصل تأخير في العودة إلى التعليم المدمج لعدم توفير اللقاحات .

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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