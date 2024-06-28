الجمعة 22 ذو الحجة 1445 ﻫ - 28 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

معلمو التعليم الأساسي: ندعو للمشاركة في الامتحانات الرسمية

منذ 47 دقيقة
رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان

رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان

A A A
طباعة المقال

صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان البيان التالي:

“تنطلق غدا السبت الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة رغم كل الأبواق التي تنادي من هنا و هناك من أناس لا يمثلون الا أنفسهم وهمهم التخريب على انجاز وطني نتخطى فيه كل التحديات ونقاوم فيه بالقلم والعلم صامدين متحدين في كل لبنان يدا بيد من أجل مستقبل أولادنا ليبنوا مستقبلهم في هذا البلد .

وإذ تؤكد الرابطة أهمية هذا الاستحقاق تدعو المعلمين إلى المشاركة فيه لأنكم بمشاركتكم تعبرون عن مقاومتكم ضد سلاح الجهل وضد المصطادين في الماء العكر .

كما ندعو جميع الطلاب والأهالي إلى عدم الأخذ بهذه الشائعات المغرضة والاستعداد غدا لليوم الأول بكل نشاط وأمل مفعمين بالإرادة والصلابة كأرزة بلدنا الشامخة .

نلتقي غدا بإذن الله وان غدا ًلناظره قريب”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عبد الله بو حبيب
    بعد بيانات التحذير من السفر إلى لبنان.. وزير الخارجية يتابع
    الشرطة الألمانية
    ألمانيا تصدر أحكاماً بالسجن على لبنانيَين بتهمة الانتماء لحزب الله
    حزب الله - أمل
    قيادتا "أمل وحزب الله": على الحكومة التحرك لدفع التعويضات لأهالي الجنوب

    الأكثر قراءة

    التحذيرات الدولية للبنان تتوالى... فات الأوان
    غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
    فيديو.. غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري لدى وصوله إلى بيروت: عودتي هي لاستكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري