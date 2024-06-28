معلمو التعليم الأساسي: ندعو للمشاركة في الامتحانات الرسمية

صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان البيان التالي:

“تنطلق غدا السبت الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة رغم كل الأبواق التي تنادي من هنا و هناك من أناس لا يمثلون الا أنفسهم وهمهم التخريب على انجاز وطني نتخطى فيه كل التحديات ونقاوم فيه بالقلم والعلم صامدين متحدين في كل لبنان يدا بيد من أجل مستقبل أولادنا ليبنوا مستقبلهم في هذا البلد .

وإذ تؤكد الرابطة أهمية هذا الاستحقاق تدعو المعلمين إلى المشاركة فيه لأنكم بمشاركتكم تعبرون عن مقاومتكم ضد سلاح الجهل وضد المصطادين في الماء العكر .

كما ندعو جميع الطلاب والأهالي إلى عدم الأخذ بهذه الشائعات المغرضة والاستعداد غدا لليوم الأول بكل نشاط وأمل مفعمين بالإرادة والصلابة كأرزة بلدنا الشامخة .

نلتقي غدا بإذن الله وان غدا ًلناظره قريب”.