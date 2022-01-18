الثلاثاء 15 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 18 يناير 2022 |
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معلمو المدارس يلوحون بالإضراب: أعطينا مهلة أسبوع للمعنيين

منذ ساعة واحدة
المدارس

المدارس

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أوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، أنّوزارة التربية عندما تلعب دورها كراعية لهذا القطاع، يمكن أن تُنهي الجدل بخصوص حقوق الأساتذة ومعضلة أقساط الطلاب والموازنات.

وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أن النقابة تعتبر أن “الدولة عبر الجهات المانحة يمكن أن تساعد المدارس الخاصة، فيما إذا حررت جمعية المصارف ودائع المدارس في البنوك يمكن أن تساعد في الوضع الحالي”.

وأكّد عبود، أنّ “الأستاذ اليوم لم يعد يستطيع مواصلة التضحية، وتم إعطاء مهلة أسبوع للمسؤولين، لنرى إلى أين سنصل في الوضع التربوي، وسنذهب بعدها إلى الجمعيات العمومية لنرى رغبة الأستاذة، وخيار الإضراب وارد، ويجب أن يكون جميع الأساتذة في سلّة واحدة، ويجب أن نعبّر جميعاً بنفس الطريقة”.

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