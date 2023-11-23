الخميس 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

معلمو وأهالي طلاب البلدات الحدوديّة يرفضون قرار وزير التربية

منذ 40 دقيقة
مدرسة - تعبيرية

مدرسة - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلن المعلمون وأهالي الطلاب في البلدات الحدودية في بيان، استهجانهم واستنكارهم لقرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي “المجحف بحق الصامدين في المناطق الحدودية”.

وسألوا: “كيف لساكني منطقة كفركلا مثلًا، أن ينزلوا كل يوم تحت القصف وعبر طريق الخردلي الخطرة ليداوموا أساتذة وطلابًا في مدارس قضاء النبطية ويعودوا أدراجهم تحت القصف إلى قراهم؟ وكيف لمن نزح منهم إلى بيروت أن يقطعوا كل يوم هذه المسافة وكل ذلك ليستحقوا بنظر الوزارة حوافز لا تتخطى الـ 300 دولار أميركي تكاد لا تكفي لتنقلاتهم حسب هذا القرار”؟

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير العمل مصطفى بيرم
    بيرم خلال "مؤتمر العمل الإسلامي": لتبنّي المقترح الفلسطيني باستخدام عبارات الإدانة الواضحة
    من القصف الإسرائيلي على القرى الحدودية الجنوبية
    "حزب الله" يُكثّف عملياته مع استمرار العدوان الإسرائيلي جنوبًا.. كيف يبدو المشهد؟
    علم إيطاليا
    إيطاليا تُحذّر من انفجار المنطقة: نحاول تجنّب التصعيد في لبنان

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    حدث خطير في بيت ياحون.. استشهاد مجموعة قيادية في حزب الله من بينهم نجل "محمد رعد"
    إيهود باراك
    غزة تحت النار
    فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"
    مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "ستيوارت سيلدويتز"
    فيديو.. مستشار سابق لأوباما يسخر من "النبي محمد" ويحرض على قتل أطفال فلسطين!