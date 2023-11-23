معلمو وأهالي طلاب البلدات الحدوديّة يرفضون قرار وزير التربية

أعلن المعلمون وأهالي الطلاب في البلدات الحدودية في بيان، استهجانهم واستنكارهم لقرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي “المجحف بحق الصامدين في المناطق الحدودية”.

وسألوا: “كيف لساكني منطقة كفركلا مثلًا، أن ينزلوا كل يوم تحت القصف وعبر طريق الخردلي الخطرة ليداوموا أساتذة وطلابًا في مدارس قضاء النبطية ويعودوا أدراجهم تحت القصف إلى قراهم؟ وكيف لمن نزح منهم إلى بيروت أن يقطعوا كل يوم هذه المسافة وكل ذلك ليستحقوا بنظر الوزارة حوافز لا تتخطى الـ 300 دولار أميركي تكاد لا تكفي لتنقلاتهم حسب هذا القرار”؟