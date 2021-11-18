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معلوف: سنلتزم بما سيصدر عن المجلس الدستوري

18 - نوفمبر - 2021
النائب إدي معلوف
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أبدى النائب إدي معلوف ثقته بأن المجلس الدستوري سيأخذ القرار المناسب في ما خص موضوع الطعن في قانون الانتخابات، مؤكداً الالتزام بما سيصدر عنه.

وشدد معلوف، في حديث اذاعي، على أن “الإيحاء بأنّ الطعن هو لتأجيل الانتخابات النيابية هو منطق غير سليم وغير صحيح”، مؤكداً أن المطلوب هو إجراء هذه الانتخابات.

وعن تحالفات التيار الوطني الحر، أشار الى أنه “اذا بقي التيار على ثوابته ولم يقم بتسويات، فقد يخوض الانتخابات بمفرده في بعض المناطق”، مؤكداً الانفتاح على الجميع.

وأوضح أن “التيار الوطني الحر لا يزال في المرحلة الأولى من الاستطلاعات الداخلية”.

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