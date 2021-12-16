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معلوف: لا حل قبل ​الانتخابات النيابية

16 - ديسمبر - 2021
إيدي معلوف

إيدي معلوف

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لفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ​ادي معلوف​، إلى “أننا لدينا الكثير من الاسئلة حول مسار تحقيق ​انفجار مرفأ بيروت​، وحول الموقوفين المسجونين لمدة سنة ونصف، ولدي علامات استفهام، لكن هذه العلامات لا تجعلني أغلق كل البلد، من أجل تطيير المحقق العدلي ​القاضي طارق البيطار​”.

وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أنه “خلال شهرين لم يجد أحد معادلة للقاضي البيطار في الحكومة”، معتبرًا أن “من لا يريد أن يدعو لجلسة مجلس الوزراء، ولا جلسة لمساءلة الحكومة، ومن يقف محلّه ولا يريد أن يجد حلًا، هو يتحمل مسؤولية الوضع الحالي”، موضحًا أنه “لا يوجد نية لإيجاد حل، قبل ​الانتخابات النيابية​”.

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