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معلوف لدياب: راجع نفسك وإلاّ فأنت خائن

23 - مارس - 2021
آخر تحديث: 23 - مارس - 2021 6:23 مساءً
سيزار المعلوف

سيزار المعلوف

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غرد النائب سيزار معلوف عبر “تويتر” قائلاً: “الإعتكاف الذي هدد به رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بات حقيقة، ليكن بمعلومك دولة الرئيس أن الحكومة المستقيلة تصبح حكومة تصريف أعمال لا حكومة “وقف أعمال وشل البلد”. فالمادة 70 من الدستور اللبناني تلزمك بالاستمرار بالقيام بواجباتك كموظف لدى الشعب اللبناني، فمصالح المواطن وهمومه أكبر من مصالحك الشخصية والإعتبارات الطائفية. راجع نفسك وإلا فأنت متهم بجرم الإخلال بواجبات الوظيفة وخائن بحق الوطن”.

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