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معلومات خاصة بـ"صوت بيروت انترناشونال": لهذا السبب فضّل باسيل شريم على عكر

19 - مايو - 2021
آخر تحديث: 19 - مايو - 2021 7:52 مساءً
جبران باسيل

جبران باسيل

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حصل مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” غسان فرّان على معلومات حصرية حول كواليس تكليف وزيرة الدفاع زينة عكر بتولي وزارة الخارجية بالوكالة، وهي أنها “اجتمعت مع رئيس الجمهورية في بعبدا لمرتين متتاليتين خلال فترة الـ٢٤ ساعة الأخيرة، والبارز في الموضوع معارضة جبران باسيل لتوزير عكر لأنها غير مارونية ، فهي من طائفة الروم الارثوذكس، ما يخلق حسب رأيه نوعاً من الإشكال الطائفي والميثاقية وما شابه، وقد ابدى باسيل تخوفه من أن يصبح ذلك عرفاً، أي أن معارضته لتوكيل عكر بتولي وزارة الخارجية مبنية على أساس طائفي”.

وبحسب المعلومات كما قال فرّان كان “باسيل يرغب بتولي وزيرة المهجرين غادة شريم وزارة الخارجية عوضاً عن عكر، ولكن جرى تنسيق بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والرئيس ميشال عون وتم الاتفاق على تكليف عكر”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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