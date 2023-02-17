معلومات خاصة لـ "صوت بيروت".. ماذا بين رياض سلامة و"حزب الله"؟

بعد ما أثير مؤخرًا من أنباء حول إمكانية فرض عقوبات أميركيّة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خلفيّة علاقة تربطه بـ “حزب الله”، أفادت معلومات خاصة لـ “صوت بيروت انترناشونال” أنّ ما تمّ تسريبه في هذا الإطار، دقيق جدًا، وأنّ أسابيع فقط تفصل عن فرض عقوبات على سلامة.

في السياق عينه، أفاد الخبير المتخصص في الشؤون المصرفيّة والماليّة هادي جعفر، في حديث إلى “صوت بيروت انترناشونال”، بأنّ المعلومات التي تحدثت عن فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان هي معلومات صحيحة جدًا، وعلى ما يبدو أنّ النفي الذي صدر مدفوع أو يسوّق له من قبل سلامة نفسه.

جعفر أشار إلى أنّه بدأ يظهر أنّ هناك خطوات تُضيّق الخناق على حاكم مصرف لبنان، على خلفيّة تورّطه بتهم عدّة من الاختلاس إلى تهريب الأموال وتبييض الأموال لهذه المنظومة بما فيها “حزب الله”.

وفي الفيديو المرفق، كشف جعفر في حديث إلى مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” أنّ رابطة المودعين تتجه خلال الأسبوعين المقبلين إلى تقديم شكوى ضدّ رياض سلامة في فرنسا.