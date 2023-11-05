الأحد 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

معلومات خطيرة عن "قوات الفجر".. من يدعمهم وما علاقتهم بحزب الله؟

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2023 10:57 صباحًا
"قوات الفجر" - الجناح العسكري للجماعة الإسلامية

"قوات الفجر" - الجناح العسكري للجماعة الإسلامية

A A A
طباعة المقال

على وقع التصعيد العسكري الذي تشهده جبهة الجنوب اللبناني منذ اندلاع حرب غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر واستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، برز اسم “قوات الفجر” الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، بعد أن دخلت في حملة العمليات العسكرية التي تستهدف مواقع الاحتلال الإسرائيلي انطلاقًا من جنوب لبنان.

في هذا الإطار، أوضح نائب رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية بسام حمود في حديث إلى “صوت بيروت إنترناشونال”، إلى أنّ “الجناح المقاوم مهمته الوحيدة هو التصدي للعدو والإعداد لملاقاته، ولم يسجّل علينا استخدام سلاحنا في الداخل اللبناني، وبالتالي وجود “قوات الفجر” ليس جديدًا أو طارئًا”.

حمود أشار إلى أنّ “قوات الفجر” هي جزء من المقاومة في لبنان، معتبرًا أنّ “البيانات الوزراية التي أكدت حق الشعب اللبنانية في مقاومة العدو الصهيوني، وجودنا يندرج تحت إطارها، وهذه البيانات كما تُشرع المقاومة لحزب الله هي تشرعها لكل مقاوم لبناني يدافع عن أرضه ووطنه”.

وعن وجود تنسيق مع “حزب الله” باعتباره الجهة الأقوى على الحدود مع الكيان الإسرائيلي، كشف حمود أنّ “من طبيعة الميدان عندما يكون هناك أذرع عدة للمقاومة، فمن الطبيعي أن يكون هناك تعاون وتنسيق تجنبًا لحصول أي خطأ”.

أما عن وجود غرفة عمليات مشتركة مع الفصائل الأخرى في الجنوب، فأكد حمود أنّه “حتى الآن لا وجود لأي غرفة عمليات مشتركة، ولا نعتبر أنفسنا في أي محور من المحاور، بل نحن مقاومة لبنانية وطنية تسعى للدفاع عن لبنان، بالتعاون مع أي فصيل مقاوم وبواقع الحال مع حزب الله الموجود على الحدود”.

    المزيد من أخبار لبنان

    البطريرك الراعي
    الراعي ينتقد الكلام عن إسقاط قائد الجيش.. وينقل مخاوف روما من الحرب
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    بالصوَر.. مسيّرة إسرائيليّة تستهدف سيارتي إسعاف في طيرحرفا
    جبران باسيل
    باسيل للراعي: مستعدّون للالتزام بـ "ميثاق شرف" لدعم أيّ رئيس

    الأكثر قراءة

    الولايات المتحدة - لبنان
    تحذير "بالغ الخطورة" من واشنطن لرعاياها في لبنان
    يحيى السنوار
    طوفان الأقصى
    مهندسو طوفان الأقصى.. تفاصيل هامة تكشف أسباب وتوقيت هجوم السابع من أكتوبر
    المراسل الطفل عبود
    بعدما أثار قلق متابعيه.. "المراسل الطفل" يظهر من جديد