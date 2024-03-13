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معلومات عن إصابة نائب من حزب الله بغارة إسرائيلية.. وكتلة الوفاء توضح!

منذ ساعة واحدة
ينال صلح

ينال صلح

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نفى المكتب الإعلامي للنائب ينال صلح اليوم الأربعاء، تعرّضه لأيّة إصابة بغارة إسرائيلية.

وقال المكتب الإعلامي لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ينال صلح في بيانٍ الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابته بغارة إسرائيلية ونقله إلى المستشفى.

وأكَّد البيان أن الخبر لا أساس له من الصحة وأنَّ النائب صلح بخير.

وابع البيان أن صلح كان قد تفقد الأماكن المسـتهدفة من قِبل العـدو الصـهيوني وعاين الجرحى في المستشفيات ولم يكن في أيِّ موقع من المواقع المستهدفة.

كما أشار البيان إلى أنَّ النائب صلح يتمنى الشفاء العاجل لجرحى الاعتداءات ويسأل الله الصبر لعائلات الشهداء الذين سبقوه إلى حيث أماني كل مسلم.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي، شنّ اليوم الأربعاء، غارة استهدفت أحد المنازل في بلدة كفرا .

كما أغار الطيران المعادي الإسرائيلي على بلدة ياطر، وشنّ غارة ثالثة على بلدة القنطرة استهدفت منزلاً بصاروخ أدى لتدميره بالكامل.

وقد أفادت مصادر إعلامية بأن “صاروخاً لم ينفجر في الغارة على طريق صور – الحوش”، مشيرةً إلى أن “فريق الهندسة في الجيش اللبناني يعمل على تطويق مكان سقوطه تمهيداً لنزعه أو تفجيره”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة آثار الدمار الهائل بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المنزل في ياطر، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

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