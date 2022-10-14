معلومات عن العثور على السيدة نزيهة المصري وولديها في بعلبك

أكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ العثور على السيدة نزيهة المصري المفقودة منذ أمس في مدينة صيدا بأنها وجدت في بعلبك مع ولديها وهي الآن في مخفر بعلبك.

وبحسب مصادر الأهل انهم تلقوا اتصالا من مخفر قوى الامن الداخلي في بعلبك يعلمهم بأن الفتاة موجودة مع ولديها هناك.

واضافت مصادر الاهل ان احد سائقي الشاحنات وجد الفتاة وسلّمها لمخفر بعلبك.

واشارت المعلومات ان اهل الفتاة موجودون الان في مخفر الدرك في صيدا.

وكان اهالي الشابة المفقودة نزيهة محمد المصري قد نفذوا وقفة في ساحة ايليا في مدينة صيدا بعد ظهر اليوم، للمطالبة بكشف مصيرها مع ولديها بعد ان فقدتمنذ صباح يوم أمس خلال توجهها الى صندوق الزكاة في دار الافتاء في المدينة لتجديد بطاقتها. .

ولفت والد المفقودة الى “انهم بحثوا عنها في كل الاماكن بما فيها المستشفيات وعند الاقارب ولكن لا احد يعلم عنها شيئا”، مناشدا “المعنيين التحرك لمعرفة مصير ابنته وولديها وايجادهم بأسرع وقت”.

وفيما بدا زوجها في حالة يرثى لها، لفت الى ان “زوجته مفقودة مع ولديه ( ثلاث سنوات وثمانية اشهر ) وان خطها مغلق منذ صباح يوم امس ولا يعلم عنها شيئا”، مناشدا المعنيين “التحرك لايجادهم”.