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معمل دير عمار خارج الخدمة.. لا مازوت

8 - أكتوبر - 2021
معمل دير عمار

معمل دير عمار - تعبيرية

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أفادت المعلومات عن أن معمل دير عمار أصبح خارج الخدمة بسبب نفاد مادة المازوت التي ستنفد أيضاً من معمل الزهراني غدا وانتاج الطاقة وصل حالياً الى أدنى مستوياته ما يشكل خطرا كبيرا على كل الشبكة.

يذكر أن مؤسسة كهرباء لبنان حذرت سابقاً من انقطاع التيار عن جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية سبتمبر الجاري، مع انخفاض مخزوناتها من المحروقات.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنها تستطيع توليد أقل من 500 ميغاوات من الكهرباء باستخدام زيت الوقود الذي تحصل عليه بموجب اتفاقية تبادل مع العراق.

وجراء أزمة محروقات حادة تشهدها البلاد منذ أشهر، تراجعت تدريجيا قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكل المناطق، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا، بحسب وكالة “فرانس برس”.

ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.

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