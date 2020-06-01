معمل سلعاتا لا يزال موضع تجاذب سياسي بين مكونات الحكومة… هل تتراجع الحكومة عنه؟

لا تزال قضية معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء، موضع تجاذب سياسي بين مكونات ‏الحكومة.

فيما قالت مصادر رسمية لـ”اللواء”، ان “القرار حول إنشاء معمل سلعاتا لم يُلغَ ‏حتى يُقال ان الحكومة تراجعت.

بل انه وضِع ضمن بنود خطة الكهرباء لكن تنفيذه لن يتم ‏قبل توافر الاعتمادات المالية له، ما يعني ان الاولوية لازالت حسب قرار مجلس الوزراء ‏لتوسعة معملي الزهراني ودير عمار كون الانشاءات موجودة، بينما إنشاء معمل سلعاتا ‏بحاجة الى استملاكات لا تتوافر لها الاعتمادات في ظل الازمة المالية التي تعصف بالبلاد.

‏واذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد طلب استدراك او تصحيح القرار الذي اتخذ، فمن ‏باب التمسك بخطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة السابقة وتبناها البيان الوزاري للحكومة ‏الجديدة، والتي تنص على انشاء ثلاثة معامل للكهرباء لتوفير الطاقة 24 ساعة على 24‏‎.‎