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معمل لتزوير “nescafe” في النبطية

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 11:45 صباحًا
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنه “بناءً على معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أشخاص بتقليد منتجَين لقهوة سريعة التحضير لعلامتين تجاريتين معروفتين، داخل مستودع في بلدة زبدين – النبطية، داهمت قوّة من المكتب المذكور بتاريخ 2-10-2020، المستودع، حيث أوقفت 10 أشخاص يعملون على تزوير وتقليد المنتج، وضبطت 13 آلة حديثة مستوردة من الخارج، تُستخدم في عمليات خلط المواد المغشوشة، وتعبئتها في مظاريف، ومن ثم لصقها ببعضها، وآلات أخرى لطباعة تاريخ الصلاحية على الأكياس بطريقة اللايزر، وغيرها من الآلات التي تُستخدم في عمليات التزوير. كما جرى ضبط كميّات كبيرة من المنتجَين المقلّدَين، جاهزة للتوزيع، وتم سحب المواد من الأسواق التي وزعت فيها سابقاً من مناطق محددة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

كذلك داهمت عناصر المكتب مستودعاً ثانيا في بلدة أنصار، حيث تجري عملية توضيب البضاعة المغشوشة، وأوقفت ثلاثة متورطين، وهم:

ع. ح. (مواليد عام 1988، لبناني)
م. ح. (مواليد عام 1998، لبناني)
م. ق. (مواليد عام 1983، لبناني)

وقُدّرت كميّة المواد المغشوشة والمقلّدة –التي جرى ضبطها- بحمولة شاحنتَين. جرى سحب المواد التي تمّ توزيعها سابقاً في مناطق محدّدة من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

تمّ ختم المستودعَين بالشمع الأحمر، وأودع الموقوفون مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.”

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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