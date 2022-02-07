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معمل لتصنيع المخدرات وأسلحة في قبضة الجيش

7 - فبراير - 2022
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 6 /2 /2022، دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك، حيث أوقفت السوري (ز.ح) وضبطت معملاً لتصنيع المخدرات وكمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون، إضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر الحربية وعدد من السيارات والدراجات النارية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في جرود نحلة – بعلبك كلاً من: السوري (خ.ح.ع) والمواطنين (أ.ص) و(ع.ص) لتشكيلهم عصابة تهريب المخدرات عبر الحدود وقد ضبطت دراجة “سكيدو” وسلاحاً حربياً.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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