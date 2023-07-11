معنِّفة الأطفال في السجن.. صوت بيروت يكشف تفاصيل جديدة من أمام الحضانة

بعد انتشار مشاهد صادمة في إحدى الحضانات ليلة أمس الاثنين، تُظهر تعرّض طفلة للضرب على يد إحدى العاملات في الحضانة، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض سحب ترخيص حضانة GardeRêve في الجديدة وإغلاقها نهائياً، وتطبيق سياسة عدم التسامح مطلقاً. كما أوقف الأمن الداخلي كل من المدعوّتَين دجيني حلو الخوري (1979) التي كانت تعنّف الأطفال وظهرت في الفيديو، وصاحبة الحضانة طوني مهنا (1985).

روى أحد أهالي الاطفال بيار موسى لصوت بيروت انترناشونال من امام الحضانة أن “العاملة التي سربت له الفيديو، كانت قد صُرفت من العمل منذ شهر، وعلى ما يبدو أن محاولة الابتزاز التي كانت تهدد بها لم تنجح، فقررت ارسال الفيديو انتقاماً.

وأضاف بيار موسى: “تلقينا صدمة عمرنا”، جومانا “السفاحة” ممثلة بارعة فعندما كنا نصل الى الحضانة لتسليمها الطفل تأخذه بالأحضان، فيما تبين أن جميع هذه التصرفات تمثيلية، فهي دمرت نفسياتنا ونفسية أولادنا”.

وتابع: “أصبح لدينا شك بكل شيء فالحضانة التي ترعى الأطفال كانت الأشد ظلماً عليهم”.

ومن حيث ردة فعل الاهالي قال موسى لصوت بيروت انترناشونال: بعد انتشار الفيديو اجتمع جميع الأهالي الذين يضعون أطفالهم بهذ الحضانة واتفقنا على رفع شكوى، ولكن دون جدوى، فانتشار الفيديو على مواقع التواصل جعل الامن والدولة والقضاء والوزارة تتحرك.

وأعرب موسى عن أسفه تجاه اهمال وزارة الصحة وغياب الرقابة الدقيقة على الحضانات.. “الكاميرات لا تكفي”.

ووضح موسى بأن أحد الاهالي ضرب المربية بعد أن فقد أعصابه بسبب منادات المعتدية لطفله ب”الأخرس”.

وختم موسى بطلب من القضاء والدولة وكل المعنيين باجراء أقصى العقوبات بحق المعتدية لتكون عبرة لغيرها ولباقي حضانات لبنان.