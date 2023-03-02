معهد البحوث: أعمال تقييم المطابقة على المُنتجات المستوردة

صدر عن معهد البحوث الصناعية بياناً عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر شباط الماضي، تضمن الآتي:

– البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2.142 بياناً جمركياً

– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 26 بياناً جمركياً

– البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 632 بياناً جمركياً

– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 446 بياناً جمركياً

– البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.038 بياناً جمركياً

– البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.048 بياناً جمركياً

– البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 52 بياناً جمركياً

وتوزّعت على الشكل الآتي: مسحوق غسيل (2)، مسحوق كاكاو (1)، مستحضرات تجميل (3)، أجهزة طاقة (4)، زيت هيدروليك (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (34)، أدوات طبية (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (6).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

– البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 46 بيان جمركي

– البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 6 بيان جمركي

وهي مفصّلة على الشكل الآتي:

مسحوق غسيل – نسبة الملح 69.3 في المئة ونسبة المواد الفعالة 4.6في المئة – 2400 كغ – مصر – مرفأ بيروت/مسحوق غسيل- نسبة الملح 42.8 في المئة ونسبة المواد الفعالة 5 في المئة – 8100 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس/زيت هيدروليك نسبة الرغوة 360 ونسبة اللزوجة 31.8 – 11500 كغ -العراق – مرفأ طرابلس/مراوح كهربائية – قيمة التردد 60 Hz – 20 قطعة – الولايات المتحدة الأميركية – مطار بيروت/مستلزمات طبية – عدم وجود المعلومات التقنية وعدم تامين الشهادات المطلوبة – قطعة واحدة – الصين – مرفأ بيروت / كاكاو – تلوث جرثومي ونسبة رطوبة أعلى من الحد الأقصى 25 في المئة – 8500 كغ – ماليزيا – مرفأ بيروت.